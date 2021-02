Evjen scoret sitt første AZ-mål i borteseier

NTB Sport

Evjen fikk bare 106 serieminutter i sin første sesong etter overgangen fra Bodø/Glimt, og denne sesongen hadde han for det meste korte innhopp og 140 serieminutter totalt før han lørdag fikk starte. Han skapte problemer for hjemmelaget helt fra start.

Før kvarteret var spilt hadde han satt hjemmekeeper Thorsten Kirschbaum på prøve. Han var framme på returen etter Myron Boadus stolpeskudd, men Kirschbaum reddet.

Jesper Karlsson sendte AZ i ledelse et par minutter senere, men Christos Donis nikket inn 1-1 på et frispark fra Vito van Crooy, og det var uavgjort ved pause.

I det 56. minutt scoret Evjen sitt første mål for AZ Alkmaars førstelag da han satte inn 2-1-målet. Oppgaven ble vanskeligere for Venlo da Chris Kum rett etter ble utvist for å felle Boadu som bakerste utespiller.

Evjen var involvert i forspillet da Boadu gjorde 3-1. Nordmannen ble byttet ut i det 83. minutt, to minutter før Boadu satte punktum.

Fredrik Midtsjø spilte hele kampen for AZ.

