Casemiro og Real Madrid utnyttet Atléticos tap

Atlético Madrid har truet med å ødelegge spenningen i La Liga, men lørdagens tap gjør at gullkampen lever igjen. Casemiro ble matchvinner for Real Madrid, som imidlertid har spilt en kamp mer enn byrivalen.

José Luis Morales og Jorge de Frutos scoret for Levante, som påførte Atlético det første serietapet i 2021, og det første hjemmetapet på over ett år. De to lagene møttes for annen gang på fire dager. Onsdag ble det 1-1 i en kamp som var utsatt fra 2. serierunde.

Atlético Madrid var inntil lørdag ubeseiret i sine 11 siste kamper, men har nå vunnet bare en av sine fire siste seriekamper.

– Jeg er ikke interesert i utnnskyldninger, vi trenger å finne løsninger, sa trener Diego Simeone.

– Det er naturlig at vi møter problemer og utfordringer på veien mot våre mål.

Casemiro ble matchvinner for Real Madrid i det 65. minutt mot Valladolid.

Barcelona på 3.-plass er ni poeng bak Atlético Madrid, med en kamp mindre spilt.

