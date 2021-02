Storslalåmgåten ikke løst for Kristoffersen: – Åpenbart at utstyr har mer og mer å si

NTB Sport

– Det stemmer ikke med skikjøringen og med utstyret, da er man langt bak, sa Kristoffersen til NTB ved målområdet i VM-byen.

9.-plassen var sånn sett ventet med tanke på prestasjonene i disiplinen denne sesongen. Han åpnet med en 5.-plass i storslalåm i Sölden i verdenscupen og har en 9.-plass fra Adelboden. Resten av plasseringene hans har hatt to sifre.

En snakkesalig og engasjert Kristoffersen forklarer på spørsmålet om det er kjøringen eller utstyret som sviktet.

– Når utstyret ikke helt fungerer, prøver du å kjøre, men blir usikker. Når du blir det, fungerer utstyret enda dårligere. Da blir kjøringen enda dårligere, og det blir en ond sirkel.

Lite storslalåm

Kristoffersen sier han fikk nye storslalåmski etter rennene i Chamonix (siste helgen i januar). Leif Kristian Nestvold-Haugen, som ble nummer 16, kjørte på samme ski.

– Det funker tydeligvis ikke. Men det er vanskelig at det er tre forskjellige forhold i en trasé, sa 26-åringen.

Sesongen har vært annerledes på grunn av koronapandemien. Det mener Kristoffersen har ødelagt noe av rytmen i storslalåm.

– Jeg kjørte ikke storslalåm på fem-seks uker etter Sölden. Jeg hadde fem-seks storslalåmtreninger mellom Sölden og Chamonix og seks storslalåmtreninger mellom Chamonix og her, forklarte han.

– Når du da sliter litt, men så kommer det så mange slalåmrenn på rappen, må du jo trene slalåm òg, da.

Forsvarer Nestvold-Haugen

Kristoffersen, som kjører med merket Rossignol, forsvarer lagkamerat Nestvold-Haugen, som var 4,31 sekunder bak Mathieu Faivre.

– Hvis noen sier at grunnen til at Leif sliter i dag, er at han er for dårlig på ski … Han kjører kanskje ikke bra, men hvis du ser hvor mye det rister i det øverste henget i 2. omgang – det er umulig å kjøre fort på ski når det rister så mye. Den som sier noe annet, har ikke peiling på hva han snakker om.

Så hva må gjøres for å løse storslalåmgåten?

– Jeg håper vi kan dra til New Zealand i august. all testing man gjør på bred, kan man egentlig kaste ut av vinduet med tanke på ski. Hvis man vet hvordan ting funker nå, begynner ting å bli så åpenbart at utstyret har mer og mer å si, fastslo Rælingen-kjøreren.

Kristoffersen understreker at man ikke behøver å teste ski når man er ti år gammel og sier han aldri testet ski før han var innenfor topp 30 i verdenscupen.

Flere foran ham

Tre utøvere foran Kristoffersen på lista kjører med Rossignol. Loïc Meillard (5), Zan Kranjec (6) og Stefan Luitz (7).

– Det er de som er minst foran. Man kan ikke si at fordi man er på samme merke, burde man kjøre fortere enn alle. Man må ha litt respekt for andre utøvere. De prøver tross alt å kjøre så fort de kan de òg. Men vi er alle mennesker og alle forskjellige. Selv om du kjører på samme merke, betyr det ikke at man kjører på samme ski, sier Kristoffersen, som forklarte forskjellen i slalåm:

– Ramon Zenhäusern er to meter høy og 105 kilo. Jeg er 180 centimeter og 78 kilo. Det sier seg selv at vi ikke kan kjøre på samme ski selv om vi er på samme merke. Men i dag ser du det generelt på alle som kjører samme merke, avslutter han.

Søndag avsluttes alpin-VM med slalåm i Cortina d'Ampezzo. Da stiller Kristoffersen, Sebastian Foss Solevåg og kanskje Timon Haugan for Norge.

