Rennsjefen i alpin-VM fikk dødstrusler: – Hører ingensteds hjemme

NTB Sport

Alpintoppen bekrefter selv truslene i et intervju med avisen Tiroler Tageszeitung.

Individuelt renn i parallellslalåm sto på VM-programmet for første gang under mesterskapet i Italia. I forbindelse med rennet var flere av de aktive kritiske til nyvinningen.

I etterkant har rennsjef Waldner mottatt dødstrusler sendt til sin private mailadresse.

– Det er å gå for langt, sier alpintoppen til Tiroler Tageszieitung.

Han varsler at han vil vurdere juridiske skritt i saken.

Kritikk

VM-arrangørene i Cortina d'Ampezzo har også rykket ut med en pressemelding i sakens anledning, ifølge nyhetsbyrået TT.

«Vi er åpne for ærlige konfrontasjoner, men trusler i alle former er uakseptabelt», heter det der.

Kritikken mot tirsdagens VM-konkurranse handlet blant annet om at den ene av traseene var markant langsommere enn den andre, og at utøvere som kjørte ut ble straffet med maks et halvsekund foran runde nummer to.

Det gjorde det vrient å gå videre for løpere som fikk «den trege» traseen i den andre av to dueller.

Nestvold-Haugen reagerer

I den norske leiren reagerer man sterkt på nyheten om truslene mot Waldner.

– Det hører jo ingensteds hjemme, det er ikke noe hyggelig. Han gjør så godt han kan, og vi gjør så godt vi kan. Vi kan selvfølgelig være uenige om hvordan ting blir løst, men ingen tjener på at man tar det så langt. Det hører ingensteds hjemme, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen til NTB.

På skinner gikk det for øvrig heller ikke da vinneren på kvinnesiden skulle kåres i tirsdagens VM-renn. Italienske Marta Bassino ble først utropt til vinner, men en god stund etter konkurransen ble gullet delt mellom henne og østerrikske Katharina Liensberger.

(©NTB)