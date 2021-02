Regler for russisk deltakelse i Tokyo-OL: Konkurrerer for ROC

NTB Sport

Det er forkortelsen for Russlands olympiske komité og skal benyttes i resultatlister og andre dokumenter. Det er ledd i straffen Verdens antidopingbyrå ila Russland for systematisk dopingjuks og innebærer blant annet at verken landets navn, nasjonalsang eller nasjonale symboler kan benyttes i OL eller andre globale idrettsmesterskap de neste to årene.

Straffen var opprinnelig fire år, men ble nedsatt etter behandling i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Den internasjonale olympiske komité (IOC) meldte fredag på sitt nettsted om retningslinjene for russisk deltakelse, som er videresendt de internasjonale særforbundene.

* Russiske deltakere skal representere landet OL-komité, som identifiseres ved forkortelsen ROC.

* I stedet for flagget skal man bruke Russlands OL-komités emblem. Under seremonier skal det heises et flagg bestående av dette emblemet mot hvit bakgrunn.

* Russlands OL-komité skal foreslå et musikkstykke som skal spilles under seremonier. Dette må godkjennes av IOC-styret.

* Draktene skal ikke inneholde Russlands flagg eller landets navn skrevet fullt ut. Dersom det av spesielle årsaker er umulig å hindre at navnet Russland figurerer på drakt eller tøy, må man sørge for at ordet «Neutral Athlete» (nøytral utøver) påføres minst like iøynefallende.

Der utstyr påføres nasjonsbetegnelse, skal man bruke ROC og ikke RUS.

Retningslinjene gjelder både for Tokyo- og Beijing-lekene og er sendt alle særforbund som er representert i sommer- og vinterleker.

