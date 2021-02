NFF: Toppseriestarten kan være truet

NTB Sport

Statsminister Erna Solberg ga ingen lettelser for toppidretten da hun fredag presenterte sin oppdaterte tiltaksliste for å holde koronasmitten lav i Norge. I tillegg til at spill i pågående serier som håndball og ishockey fortsatt settes på vent, lyder anbefalingen at det heller ikke spilles treningskamper i fotball.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund sier til NTB at nei til treningskamper skaper en usikkerhet «vi ikke vet hvordan vi skal håndtere».

– Hvis dette forlenges ytterligere blir det krevende å starte opp Toppserien 20. mars. Det er sportslig og medisinsk uforsvarlig å starte opp (serien) uten å ha spilt treningskamper, sier Bjerketvedt.

Ifølge Solberg skal regjeringen gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars. Da er det bare noen dager til kvinnene skal sparke i gang sin øverste serie.

Mennenes eliteserie starter 16 dager senere, men om det ikke blir lettelser i mars, står seriestarten også her i fare, bekrefter generalsekretæren.

– Det må være spilt noen treningskamper før seriespillet starter, det er åpenbart, sier han.

Bjerketvedt sier at NFFs anbefaling til klubbene er at alle planlagte treningskamper avlyses med umiddelbar virkning.

