Kristoffersen skuffet i VM-storslalåmen – havnet på 9.-plass

26-åringen hadde 2,32 sekunder opp til ledende Alexis Pinturault på 15.-plass etter 1. omgang. Kristoffersen avanserte noen plasser fordi andre utøvere kjørte ut, men det ble ikke det helt store. Kristoffersen fant aldri flyten i den isete traseen.

Kristoffersen ble nummer ni og var 2,53 sekunder bak vinneren Mathieu Faivre fra Frankrike. Faivre kjørte seg opp til gullet fra 4.-plassen etter 1. omgang.

Alexis Pinturault var storfavoritt og ledet etter 1. omgang, men kjørte ut i 2. omgang.

– Dette var ikke akkurat noen høydare. Jeg er 2,50 bak. Det stemmer ikke med utstyret. Alle med Rossignol sliter. Jeg taper tid hele veien, og det blir bare senere, senere og senere. Jeg er usikker for tiden, og tiden renner på, sa Kristoffersen til NRK.

Pall

Kristoffersen erkjenner at han sliter i storslalåm om dagen. Han får ikke teknikken til å stemme.

– Jeg sliter med å finne en "set up" som jeg er komfortabel med, men jeg skal love at det blir bedre i slalåm sa en tross alt offensiv Kristoffersen i intervjuet med NRK.

Kristoffersen har to verdenscupseire i slalåm denne sesongen.

30 år gamle Luca De Aliprandini har aldri vært på pallen i verdenscupen, men fredag ble det sølv på hjemmebane. Han var 0,63 sekunder bak Faivre. Marco Scwarz fra Østerrike tok bronse.

Bedre

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå som nummer 24 etter 1. omgang og endte opp med 16.-plass til slutt. Veteranen fikk bedre dreis på sin andre runde ned VM-løypa.

– Jeg gjorde noen justeringer og følte meg tryggere i 2. omgang, sa Nestvold-Haugen til NRK.

Fabian Wilkens Solheim lå som nummer 18 etter 1. omgang. Da han skulle forsøke å klatre i 2. omgang gikk det helt skeis og han kjørte ut etter bare noen få porter.

– Jeg prøvde, men følte at jeg traff et eller annet hull oppi der. Det er skuffende, men slikt som skjer. Det kan godt hende at det ble litt overtenning. Jeg måtte gi gass, men havnet på innerski, sa Solheim til NRK.

