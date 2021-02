Idrettspresidenten ber om hastemøte med statsministeren: – Situasjonen er alvorlig

NTB Sport

Det opplyser Kjøll i kjølvannet av fredagens pressekonferanse der det ikke kom noen gode nyheter for verken toppidretten eller breddeidretten for voksne.

Regjeringen åpner derimot for konkurranseaktivitet for barne- og ungdomsidretten.

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholdes, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet og klubbene står i fare for å gå konkurs, sier idrettspresidenten.

Hun legger til at en langvarig nedstengning vil utfordre «vår evne til å opprettholde en intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss».

Kjøll har bedt om et hastemøte med statsminister Erna Solberg og regjeringen. Det finner sted 3. mars.

Fredag ble det klart at nasjonalt seriespill fortsatt må avvente oppstart etter fire uker med nedstengning. Heller ikke treningskamper anbefales.

– For flere av idrettene er vi allerede godt på overtid for å kunne fullføre sesongen med oppsatte kamper. En ny utsettelse gjør at det nå er stor fare for at seriespillet må avsluttes i flere idretter, sier Kjøll.

For voksne opprettholdes regjeringens anbefaling om ikke å drive organisert aktivitet med kontakt.

