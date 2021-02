Helsedirektøren fastslår: Branns treningskamp var regelbrudd

NTB Sport

BA var først ute med å melde at Bergen kommune er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5C til og med søndag 21. februar. Den slår fast at det er forbudt å gjennomføre «arrangementer».

Brann mener at treningskamper ikke er å regne som «arrangement», men det avviser Helsedirektoratet.

– Vi har egentlig forbud mot denne typen kamper, inklusive treningskamper. Så kan jeg foståelse at det kan være vanskelig å henge med i svingene, men da kan de henvende seg til oss for å hjelp, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på fredagens pressekonferanse.

– Brann må følge reglene som gjelder i Bergen. Det er ingen særlige unntak for Brann, så de får følge de reglene som er, sa statsminister Erna Solberg.

Samme som seriekamper

Helsedirektoratet er klare på at treningskamper mellom ulike lag er å anse som arrangementer etter covid-19-forskriften. Treningskamper har mer preg av å være ordinære kamper enn ordinær trening, og innebærer at lag som normalt sett ikke trener sammen, kommer sammen for å spille kamp.

Konklusjonen til direktoratet er tydelig:

– Vi har anbefalt at seriekamper skal utsettes, og treningskamper er definert inn i det samme konseptet, sa helsedirektør Guldvog.

I Brann har de en annen tilnærming.

– Vi har lov å spille treningskamper, men ikke treningskamper som arrangement. Derfor er det ikke publikum her. Det vi gjennomfører her er innenfor protokollen, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, til BA.

Ser det annerledes

Brann har en annen tolkning av hva som er et arrangement enn Helsedirektoratet.

– Det er ikke i henhold til informasjonen vi har fått fra NFF (Norges Fotballforbund). Alle har lov å holde treningskamper, men ikke som arrangement – altså ikke med publikum og så mye «rundt» kampene. Det er begrensninger til mediene og så videre, svarer Johannesen.

Nå må eliteserielagene droppe å spille treningskamper i tiden som kommer.

(©NTB)