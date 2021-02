Bandyforbundet: – Isen forsvinner om noen minutter

NTB Sport

Da NTB snakket med generalsekretær i Norges Bandyforbund Tomas Jonsson før avgjørelsen, var han klar på at det måtte bli positiv beskjed, skulle sesongen bestå.

Når det ikke ble slik, er det en skuffet generalsekretær som tar telefonen når NTB ringer kort tid etter myndighetenes pressekonferanse.

– For toppidretten vår er det katastrofalt, sier han.

Jonsson sier at seriespillet ikke lenger kan gjennomføres, og at det bare er et spørsmål om tid før de offisielt kan avblåse årets bandysesong.

– Isen forsvinner om noen minutter, sier han.

Det er fire hele serierunder igjen av eliteseriens grunnspill, og de er blitt omberammet flere ganger allerede.

Konsekvenser for innebandy klarer Jonsson også å finne.

– Det er flere økonomiske konsekvenser for innebandy, som innebærer reising og flybilletter, avslutter han.

Alt var klart

Blant dem som er skuffet finner vi også generalsekretær i Norges Volleyballforbund Kristian Gjerstadberget. Lik de andre berørte idrettene hadde man lagt en plan for gjennomføring av eliteseriekamper med start denne helgen.

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å sende melding til klubbene om at vi sto klare og hadde pakket bagen, klare til å gjennomføre i helgen, sier Gjerstadberget til NTB.

På spørsmål om hvilke konsekvenser avgjørelsen får, svarer han at det kan gå ut over fullførelsen av sesongen.

– Vi har jobbet med både plan A, B, C og D. Vi har landslagsaktivitet i mai, så sesongen må være ferdig til da, sier han og legger til:

– Det er ikke så mange helger igjen å ta av.

Respekterer avgjørelsen

President i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann, er mer forsiktig i tilnærmingen når det er snakk om konsekvenser. Det er tidligere bestemt av avlyste BLNO-kamper ikke vil bli omberammet, men strøket, og at endelig tabell skal beregnet ut fra poengsnitt.

– Vi må respektere myndighetenes pålegg og ha respekt for dem som har et annet perspektiv, sier Parmann.

Han ber basketballfolket holde moralen oppe, og sier at de er kommet over det verste. Han legger til at han ser lys i tunnelen, men at han selvfølgelig er skuffet over avgjørelsen.

– Jeg er jo uhyre skuffet for at vi ikke får holde på med lidenskapen vår, som i tillegg har en samfunnseffekt.

Han avslutter med å si at han berømmer myndighetene som klarer å navigere Norge i en slik tid, men at han selvsagt skulle sett basketballen tilbake.

