Sliten Stjernesund dropper 2. omgang: – Jeg tar smellen nå

– Midtveis i løypa kjente jeg at det ble krevende å komme seg helt ned. Det føltes langt til mål, men sånn er det bare, sa Stjernesund til NTB.

På en flott dag i skyfrie Cortina d'Ampezzo havnet 24-åringen 4,41 sekunder bak Mikaela Shiffrin som ledet etter 1. omgang.

– Alt lå til rette, men jeg tror allerede da jeg kom inn i mesterskapet her, hadde jeg ikke tatt hensynet med å restituere. Jeg tar smellen nå, sa hun.

VM til nå for Stjernesund har vært høye topper og dype daler. Det startet med at hun ikke kvalifiserte seg til utslagsrundene i parallellstorslalåmen. Deretter ble det gulljubel i lagkonkurransen, før det kom en ny nedtur på dag tre for hennes del.

– Jeg må ta konsekvensene av at jeg ikke har hørt på kroppen min. Jeg er ikke god nok til å kjenne etter, sa Stjernesund.

