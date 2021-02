Salzburg-duo utestengt for doping

NTB Sport

Det opplyser den østerrikske storklubben på eget nettsted. Meldingen kommer bare timer før Salzburg skal spille 16-delsfinale mot Villarreal i europaligaen.

Klubben forklarer at Koïta og Camara fikk i seg et stoff som står på dopinglisten i forbindelse med et landslagsoppdrag for Mali i november. De to skal ha fått en medisin mot høydesyke av en av lagets leger, og denne inneholdt angivelig et forbudt stoff.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) anerkjenner at de to spillerne ikke har forsøkt å dope seg med overlegg, men understreker samtidig at enhver idrettsutøver selv er ansvarlig for hva vedkommende får inn i kroppen sin.

Laglegen som ga den ulovlige medisinen til Koïta og Camara, er suspendert av Malis fotballforbund.

