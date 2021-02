Mowinckel på vei tilbake: – Det er ikke et spørsmål lenger

NTB Sport

Amerikanske Mikaela Shiffrin ledet etter første omgang og kjørte for gull, men kom inn to hundredeler bak Gut-Behrami (Sveits). Sistnevnte tok sin andre tittel i mesterskapet.

Bronsemedaljen gikk til østerrikske Katharina Liensberger. Hun var slått med ni små hundredeler i det som ble en medaljethriller.

Mowinckel var nummer åtte før annen omgang, men maktet ikke å holde på posisjonen. Molde-jenta er tilbake etter skade, viste tidvis veldig bra kjøring i Italia torsdag og kjørte inn til 9.-plassen.

– Godkjent. Det positive er at man kan klage over skikjøringen, at man er på et sted der det går an å gjøre. Jeg kunne skjerpet meg litt i mellompartiet og fått til det litt bedre, sa Mowinckel til NTB.

Fått selvtillit

Siden skrekkfallet på trening før verdenscupavslutningen i Andorra for snaut år siden har det vært en lang vei tilbake for 28-åringen. Da røk hun korsbåndet og ødela menisken.

I Cortina har hun kjørt super-G, utfor, kombinasjonen før hun avsluttet med storslalåm. Og mot slutten av mesterskapet har hun sluttet å prate om kneet som har vært gjennom en lang rehabiliteringsperiode. Hun startet sesongen i franske Courchevel etter over halvannet år på sidelinjen.

I de to første fartsrennene i Italia ble hun nummer 12 og 10 før hun ble nummer ni i kombinasjonen. Samme plassering ble kopiert torsdag, og oppsummeringen hennes av mesterskapet høres slik ut:

– Ok pluss. Jeg er fornøyd med forutsetningene som ikke har vært optimale, men jeg har fått det beste ut av det. Mesterskapet har gitt meg selvtillit selv om de beste prestasjonene ikke har vært der, men det er også realismen i det her, at det er kanskje ikke der man bør legge lista når man kommer inn.

Skal bli enda bedre

Mowinckel sier hun har funnet ut av mye i løpet av mesterskapet og gleder seg til avslutningen, samt starten på neste sesong.

– Hvor nære er du å være der du var før skaden?

– Jeg vil si jeg er nære. Jeg har litt igjen på å få hele tryggheten og selvtilliten som gjør at man virkelig bare setter utfor og lar det stå til. Jeg blir litt reservert ennå, men vi er ikke langt unna, sa Mowinckel og la til:

– Målet er ikke å komme tilbake der man var, men å bli enda bedre igjen.

Mowinckel, som tok sølv i storslalåm i OL for tre år siden, fikk karrierebeste i disiplinen med niendeplassen i VM og reiser hjem med en god følelse – og trygghet på at hun vil komme tilbake:

– Dette skadeoppholdet har lært meg at tålmodighet er alt. Det kommer. Det jeg kanskje er mest opptatt av, er at jeg vet det kommer. Det er ikke et spørsmål lenger.

Langt bak

Kristin Lysdahl fulgte ikke opp fra første omgang torsdag. Hun endte på 16.-plass. Mina Fürst Holtmann kjørte inn til 22.-plass etter å ha hatt en dårlig dag i bakken.

Thea Stjernesund var Norges siste representant i storslalåmrennet. Hun havnet langt bak i 1. omgang, og gullvinneren fra onsdag erkjente at hun hadde presset kroppen for hardt og sto over finaleomgangen.

Norge har én VM-medalje i storslalåm for kvinner. Den sikret Andrine Flemmen med sølv i mesterskapet i 1999.

(©NTB)