Bekreftet: Japansk minister tok jobben som OL-sjef

Den tidligere sjefen Yoshiro Mori måtte trekke seg etter nedsettende kommentarer om kvinner. Kommentaren kom i et digitalt møte i arrangørkomiteen, der Mori kritiserte planen om å øke antall kvinnelige styremedlemmer til 40 prosent.

Han sa i møtet at kvinner snakker for mye og usammenhengende at de må holdes ute av styrerommet. Den kommentaren ble Moris bane, og han endte opp med å trekke seg forrige uke.

Nå er det klart at Seiko Hashimoto blir ny sjef for lekene. Hun har tidligere vært OL-minister, men skal nå lede organiseringen av sommerlekene i Tokyo. Hun gleder seg over at hun fikk jobben.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for at lekene i Tokyo skal bli en suksess, sier hun til AFP.

Hashimoto legger til at det er spesielt en ting hun er ekstra bestemt på.

– Å smittesikre OL har høyeste prioritet.

56-åringen har tidligere jobbet som advokat, og har selv deltatt i sju strake OL, der hun har konkurrert i sykkel og skøyter.

