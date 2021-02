Ødegaard viste seg fram da Arsenal berget 1-1 mot Benfica

NTB Sport

Nordmannen var sentral i angrepet som ledet til Bukayo Sakas utligningsmål etter 56 minutter. Ødegaard slo en nydelig stikker til Cedric, som slo inn fra venstre og fant en ledig Saka foran mål.

Få minutter senere viste Ødegaard igjen hovmestertakter av ypperste klasse da han åpnet Benfica-forsvaret med en pasning til Pierre-Emerick Aubameyang. Gabonerens avslutning fra skrått holdt gikk like utenfor lengste stolpe.

– Vi scoret et mål, og vi kunne ha vunnet. Men det er ikke det verste resultatet, vi fikk et bortemål, sa Saka til BT Sport.

Aubameyang hadde tidligere i kampen brent en kjempesjanse til å gjøre 1-0. Da satte han ballen utenfor fra meget god posisjon.

Det var imidlertid de portugisiske vertene som skulle ta ledelsen i Roma. Emile Smith Rowe handset i eget felt tidlig i annen omgang, og Benfica ble tildelt straffespark. Det omsatte Pizzi i scoring. Men kun to minutter senere kvitterte Saka.

– Vi hadde mange sjanser og dominerte hele kampen. De fikk en heldig straffe som jeg mener ikke burde vært dømt. Vi måtte svare på en god måte, sa den unge midtbanemannen.

Hans scoring sørget for at Arsenal har et godt utgangspunkt foran returkampen i London neste torsdag. 0-0 eller seier der gir avansement til åttedelsfinalen.

