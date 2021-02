Sarpsborg signerte fransk midtstopper fra Haugesund

NTB Sport

Sarpsborg bekrefter selv overgangen på sine nettsider onsdag.

Karamoko ble hentet til norsk fotball sommeren 2018. Tiden i Haugesund har vært preget av skader, og i fjor høst ble han utlånt til Aalesund etter å ha gjort comeback på banen.

– Målet vårt er å få Ben tilbake på det nivået han var da han kom til FKH og Eliteserien. Sammen med hans motivasjon, og det vi tidligere har vist, er det noe vi har god tro på å få til. Da er han av ligaens beste midtstoppere, men det er et gap opp dit nå, sier sportssjef Thomas Berntsen.

– Jeg lover å gi alt for Sarpsborg 08. De har gitt meg tro på meg selv, og jeg vil levere for et lag jeg tror vil være med å kjempe i toppen. Jeg er en solid midtstopper og en leder. I’m powerful, sier Karamoko.

Forsvarsspilleren kom til Haugesund fra franske Saint-Étienne.

