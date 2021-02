Molde-treneren med klar tale foran Hoffenheim-møtet: – Skrot bortemålsregelen

NTB Sport

På pressekonferansen før torsdagens kamp mot Hoffenheim sa Moe blant annet at han synes bortemålsregelen burde bli skrotet.

Mens Hoffenheim-toget ruller og går i Tyskland, sitter Moe og Molde igjen med avlyste treningskamper som kunne kommet godt med før utslagsrundene i europaligaen.

– Vi er ute av sesong og hadde lagt et opplegg med Bodø/Glimt og Rosenborg. Vi skulle ønske at vi hadde en annen situasjon og kunne fått flere 90-minuttere i beina, sier han.

Moe ser på Hoffenheim som favoritt, til tross for at Hoffenheim-trener Sebastian Hoeness har sagt at han ikke favoriserer sitt eget lag før oppgjøret.

– De er i sesong, og vi er ikke det. For meg er de favoritter, sier Moe.

Vrient

Bortekampen mot Hoffenheim skal spilles i Tyskland. Molde blir derfor igjen i Spania etter torsdagens kamp og reiser direkte til Tyskland tirsdag.

– Vi vil være her og forberede oss før kampen. Hvis vi reiser tilbake til Norge, må vi være sju dager i karantene.

Selv om Etzaz Hussain ikke er med på grunn av en skade, sier midtbanegeneral Fredrik Aursnes at han føler seg trygg med Martin Ellingsen som partner.

– Etzaz har vært en viktig bidragsyter, og det er selvfølgelig kjedelig at han er skadd. Ellingsen har gjort det bra i det siste, og jeg føler meg trygg med ham ved siden av meg.

– Burde skrotes

På spørsmål om Moe synes at det er en ulempe at bortemålsregelen også teller når Molde ikke får spilt kampen hjemme, svarer treneren klart.

– Jeg synes bortemålsregelen burde bli skrotet.

Moe sier derfor at å holde nullen er målet mot Hoffenheim torsdag. Han blir ikke glad om Molde skulle ryke ut på færre scorede bortemål.

– Da blir jeg forbanna.

(©NTB)