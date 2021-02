Falsk positiv virustest i Norges VM-leir: – Ingen utøvere berørt

NTB Sport

Det var NRK som først meldte om episoden som skapte en viss oppstandelse i den norske leiren.

I kjølvannet av den positive testen måtte den aktuelle personen ta en fullverdig PCR-test. Noen timer senere kom beskjeden om at den var negativ.

Claus Ryste, sportssjef for det norske alpinlandslaget, sier til NTB at de opplevde det hele som udramatisk. Han peker videre på at man hadde planlagt for scenarioet.

– Ingen utøvere er berørt av situasjonen. Dette er den første falske positive i mesterskapet, men det er ikke første falske positive i sesongen, sier Ryste.

På spørsmål om det skapte kaos i leiren, svarer Ryste nei.

– Nei, men med en gang vi får dette svaret, så blir folk satt litt ut av drift, og vi må omdelegere litt ansvar. Dette har vi planlagt for, alle fikk informasjon rett etter hendelsen, både utøvere og støttepersonell, sier Ryste, før han legger til:

– Arrangøren var veldig raske med å hjelpe oss å PCR-teste og få avklart at det var en falsk positiv.

Det er ikke første gang denne sesongen at en falsk positiv test dukker opp i det norske skimiljøet. Langrennstrener Eirik Myhr Nossum har ved to anledninger havnet i samme situasjon.

