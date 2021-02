Botheim klar for Bodø/Glimt

NTB Sport

Det bekrefter fjorårets seriemester på sitt nettsted.

Spisstalentet har signert en kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen. Han er strålende fornøyd med å ha skrevet under for Glimt.

– Det føles helt vanvittig deilig. Jeg er veldig glad for at vi ble enige, så nå er det bare å begynne å jobbe hardt, sier han.

Botheim trengte ikke å gå lenge før han ble hentet etter at han ble fristilt av Rosenborg. Nå er han klar for å være med på Glimt-eventyret.

– Det jobbes godt, det ser man på resultatene fra i fjor. Så jeg er veldig glad for at jeg får denne muligheten her.

(©NTB)