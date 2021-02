NTB Sport

Williams, som er rangert som nummer elleve i verden, vant overlegent over Halep med 6-3, 6-3.

Halep er for tiden rangert som nummer to i verden, like bak hjemmehåpet Ashleigh Barty som kom inn i Australian Open som storfavoritt.

De to resterende kvartfinalene spilles natt til onsdag norsk tid.

(©NTB)