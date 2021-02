Skiskyttergutta tror på overraskende Fourcade-retur onsdag

NTB Sport

Fourcade la opp etter forrige sesong, men tirsdag var han plutselig på plass på stadion i Pokljuka. Det delikate er at Fourcade er regjerende verdensmester på normaldistansen, og at han dermed har friplass på onsdagens 20 kilometer i Slovenia.

De norske løperne sier til TV 2 at det neppe er noen tilfeldighet at Martin Fourcade er på plass i Slovenia.

– Vi har snakket litt om det at jeg føler meg ikke trygg på at han ikke kommer til å dukke opp på normalen, for han har friplass på den distansen. Så når vi så at han var her, tenkte vi at nå kommer han, sier Johannes Dale.

Dale mener det ville ha vært kult og spennende om en av verdens beste skiskyttere gjennom alle tider hadde stilt opp.

Tarjei Bø tror det er gode muligheter for nettopp det.

– Det er veldig interessant at han er tilbake. Jeg tror han stiller til start i morgen, sier Bø.

