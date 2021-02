Skiforbundet med brev til helsetoppene: Krever åpning av skiidretten fra torsdag

NTB Sport

NTB har fått tilgang til brevet som ble sendt til helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg mandag.

Under tittelen «Når snøen smelter er det for sent» skriver skiforbundet at smittevernrestriksjonen som i øyeblikket er gjort gjeldende for norsk skisport oppleves som ulogiske og uforholdsmessige.

Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg hevder i tillegg at det snart er for sent «å snu en bristende logikk som våre 1150 skiklubber har opplevd siden 20. januar».

Tungtveiende argumenter

Skitoppene henviser i brevet til at skisesongen raskt nærmer seg slutten, og at muligheten til å konkurrere således er begrenset til den neste halvannen måneden.

«Skiidretten driver aktivitet som i sin natur innebærer avstand, er utendørs og uten kontakt. Dette gjelder i alle skigrener og for alle aldersgrupper», skriver Røste og Bretten Berg.

Videre henviser de til at skimiljøet har etterkommet tiltak og restriksjoner under hele pandemien. En rekke arrangementer har vært gjennomført innenfor ulike grener.

Skiforbundet mener at det i lys av dette foreligger tungtveiende argumenter for å gjenoppta konkurranseaktiviteten uten at det medfører stor smitterisiko.

Brev fra idrettsforbundet

Tirsdag sendte toppene i Norges idrettsforbund et brev til regjeringen og norske helsetopper der det ble fremsatt krav om at smitteverntiltakene som er innført for bredde- og toppidretten, lettes kraftig.

Også der pekes det på at idretten lojalt har fulgt opp alle anbefalinger og pålegg fra myndighetene under koronapandemien.

«Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smitteverntiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse, som består av ca. 2.100.000 medlemskap fordelt på 11.000 idrettslag i alle landets kommuner», skrev idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg.

«Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen», het det videre.

Varsler vurdering torsdag

I en epost til NTB mandag skrev kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at han er lei seg for konsekvensene dette har hatt for idretten.

– Jeg håper snarest vi kommer dit at vi kan lette noe på tiltak og anbefalinger, og at vi kan komme i gang igjen med normal konkurranseaktivitet, heter det fra statsråden.

Han opplyser videre at Helsedirektoratet og FHI foretar en helhetlig vurdering og gir råd til regjeringen om situasjonen og at dette vil bli behandlet kommende torsdag.

Nylig ble det klart at en lang rekke verdenscuprenn på norsk jord er avlyst i tiden som kommer. Årsaken er at norske myndigheter ikke åpner for karanteneunntak for utenlandske toppidrettsutøvere.

Raw Air-turneringen i hopp og verdenscuprennene i langrenn i Holmenkollen er blant arrangementene som ikke lar seg gjennomføre.

