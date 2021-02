OL-kvalifisering i håndball flyttes bort fra Trondheim og Norge

NTB Sport

Den siste delen av OL-kvalifiseringen for menn er fordelt på tre turneringer, og Norge var tildelt arrangøransvaret for gruppe én. Der er Brasil, Chile og Sør-Korea motstandere. De to beste lagene i gruppen er videre til OL i Tokyo.

I oktober 2019 ble det bestemt at den ene kvalifiseringsturneringen skulle legges til Trondheim 12.- 14. mars 2021.

Slik blir det ikke. IHF har gitt beskjed om at de ser seg om etter en annen arrangør. Avgjørelsen er tatt som følge av gjeldende innreise- og karantenebestemmelser i Norge.

– Det er synd at OL-kvalifiseringen ikke lar seg gjennomføre på håndballguttas hjemmebane, men vi har naturligvis full forståelse for denne avgjørelsen slik situasjonen er for øyeblikket, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud i en uttalelse.

Norges Håndballforbund avventer fra IHF hvor turneringen skal spilles. IHF skal ha sondert muligheten for å flytte kampene fra Trondheim til Tyskland eller Frankrike.

– NHF vil gjøre alt vi kan for å samarbeide uansett hvem som får vertskapsansvaret, sier Langerud.

Det kan være et alternativ å dele ut OL-billetter etter seeding. I så fall ligger Norge best an.

OL-kvalifiseringen er utsatt flere ganger allerede. Den skulle egentlig ha vært spilt første gang i april 2020. Deretter var planen at den skulle ha vært spilt i juni 2020.

De norske jentene er oppsatt i OL-kvalifisering i Montenegro uken etter guttas turneringer. Lite tyder på at de norske EM-vinnerne får gjennomført kampene mot Montenegro, Romania og Kasakhstan på de oppsatte datoene.

