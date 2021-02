Fra hjerteflimmer til VM-bronse – Tandrevolds revansj

NTB Sport

Den 24 år gamle Fossum-løperen tok sin andre individuelle VM-medalje i karrieren og den fjerde totalt. Det skjer etter en småtung VM-innledning og en måned etter at hun opplevde hjerteflimmer under et verdenscupløp i Oberhof.

Dermed var det også en meget rørt bronsevinner som stilte til intervju med NRK etter tirsdagens VM-løp.

– Jeg er bare utrolig glad og stolt over den snuoperasjonen jeg har gjort i hodet mitt for å stå på pallen i dag. Jeg er stolt over å få det til når jeg har lagt så mye press på meg selv, sa Tandrevold like etter at medaljen ble sikret da sveitseren Irene Cadurisch bommet på et avgjørende skudd.

– Nå fikk jeg dårlig samvittighet for at jeg jublet da hun bommet. Men det er jo konkurranse.

Lagmoral

Tandrevold måtte tåle ett bomskudd på liggende skyting, men det var bare to av 98 løpere som skjøt fullt onsdag. Med god fart i sporet kom hun i mål 1.04 minutt bak den tsjekkiske vinneren Markéta Davidová og 27,9 bak sølvkvinnen Hanna Öberg fra Sverige.

– Alle smørerne løp alt de kunne på sisterunden for å heie meg fram. Det er ekstra stas at jeg og Ida står fram på en dag der de to store (Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland) ikke får det helt til. Vi er et så sterkt lag, strålte en rørt Tandrevold.

VM-debutanten Ida Lien gikk et imponerende løp og ledet da hun kom inn til siste skyting. To bomskudd der ødela medaljehåpet for jenta fra Simostranda.

– På siste skyting var jeg så skjelven og sliten, og jeg måtte kjempe for hvert skudd. Men jeg er kjempefornøyd med løpet, sa Lien til NRK.

Overrasket vinner

Gullet var også delvis takket være norsk innsats. Davidova, som tok sin første individuelle medalje i seniorkarrieren, trenes av Egil Gjelland.

Tsjekkeren var høyst overrasket over at hun klarte å treffe alle blinkene og vinne.

– Jeg er virkelig glad. Særlig over skytingen, det er utrolig for meg. Normaldistansen er ikke min type løp, for jeg er ikke så god til å skyte, sa hun.

Hun roste samtidig landslagstrener Gjelland.

– Han er fantastisk. Han støtter oss alltid, og han har vært viktig for oss de siste dagene, siden vi har hatt svake resultater, sier Davidová.

Favorittfall

Tiril Eckhoff, som hadde tatt tre strake VM-gull i Slovenia, ble normaldistansen en sportslig nedtur. Hun bommet fire ganger på de tre første skytingene og endte på 23.-plass.

– Det går veldig fint når Ingrid gjør det så bra. Vi får nyte det, og det er imponerende at hun får til et toppløp i VM. Hun har vært gjennom mye tøft denne sesongen, og da er det ekstra gøy at hun lykkes her, sa Eckhoff.

Marte Olsbu Røiseland tok bronse på normaldistansen i forrige VM. Onsdag var hun et stykke unna, selv om løpet begynte bra. To fulle hus ble fulgt opp av tre bom på de siste skytingene.

– Det er tydeligvis ikke mitt mesterskap. Det butter litt imot, og det er kjedelig, sa fjorårets VM-dronning.

