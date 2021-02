Rangers etterforsker egne stjerner etter festligheter – risikerer utelukkelse

NTB Sport

Klubben melder på Twitter at «vi er klar over et mulig brudd på covid-19-protokollen, og vi etterforsker saken internt».

Ifølge flere skotske aviser, blant andre Daily Record, skal minst to og trolig fire Rangers-spillere ha deltatt på en fest natt til søndag.

Politiet bekrefter at ti personer er bøtelagt etter en privat sammenkomst, men sier ikke noe om det var fotballspillere involvert.

I november ble to Rangers-spillere ilagt bøter av politiet og utestengt i sju kamper av Skottlands fotballforbund for brudd på korona-påbudene.

