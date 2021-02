Knall, fall og spektakulært «triks» i utskjelt utforløype – Jansrud langt unna

NTB Sport

Kriechmayr seiret i super-G tidligere i mesterskapet, og 29-åringen føyde seg inn i en sterk rekke av løpere som har klart gull i begge fartsdisiplinene i et og samme verdensmesterskap.

Østerrikeren vant rennet foran tyske Andreas Sander med kun én hundredel. Sveits-stjernen Beat Feuz tok 3.-plassen.

Det var ingenting som plasserte Jansrud blant favorittene før start. Den regjerende verdensmesteren har vært for ujevn og svak til det så langt denne sesongen. Han har særlig slitt når traseen er blitt isete.

35-åringen fortalte om noen småfeil ned gjennom hele løypa etter målgang.

– Det er ikke mye å si om et VM-løp når det ikke blir medalje, men det er to ting jeg følte gikk greit. Jeg tok meg helt ut både fysisk og mentalt, og sånn sett er det vanskelig å være skuffet. Halvparten av det å være utøver er å være realist, og realistisk sett kom jeg ikke superbra inn i mesterskapet. Det ble for mye smårusk og feil, og jeg er ikke rask nok. Det er selvsagt litt kjipt, men slik får det bare være, sa Jansrud til NTB.

Fransk sirkusartist

Flere av favorittene slet i det såkalte storslalåmpartiet et stykke ned i den kritiserte VM-løypa i Cortina.

Dagens akrobatiske prestasjon sto franske Maxence Muzaton for. Etter det som var på vei til å bli et fall av den spektakulære sorten, endte han opp stående på føttene og i fartsretningene etter å ha snurret rundt sin egen akse på ekte sirkusmaner.

Dessverre for franskmannen var han for lengst havnet utenfor traseen, og han kom aldri til mål.

Mer dramatikk ble det også da Romed Baumann, mannen som vant sølv i super-G-rennet tidligere i uka, kom i mål på 14.-plass. Østerrikeren som kjører under tysk pass, skled da han skulle bremse opp og føk inn i beskyttelsesmadrassene som er polstret opp rundt målområdet. Han kom seg opp, men var blodig og forslått.

Kritisert

Etter den første treningen i utforløypa i Cortina var det ikke få av utøverne som hadde sitt å si om hvordan den var satt opp. Jansrud var blant dem som ikke hadde noe til overs for hvordan arrangeren hadde skapt VM-traseen.

Selv med noen justeringer etter den første treningen, var Jansrud klar på at det ville bli tøft å hevde seg.

Bryce Bennett, som delte 10.-plassen med Henrik Røa, er enig i at traseen på 2610 meter har inneholdt litt for mye av det gode. Han syntes samtidig at arrangøren landet på beina til slutt.

– Det endte opp med å bli et bra renn. Det har vært noen ville dager, men det ble bra, sa amerikaneren til NTB.

Villig

Til tross for svake treningstider i forkant av konkurransen leverte Jansrud bedre enn kanskje mange hadde trodd på forhånd. Jansrud sa han var villig til å angripe og gi alt han hadde. Han håpet at han kunne trekke noe ekstraordinært opp av hatten.

– Men det blir for mange småfeil. Dette ble et av de mest krevende mesterskapene jeg har kjørt, og jeg håndterer det ikke like bra som jeg skulle ønske at jeg hadde gjort.

Henrik Røa på startnummer 21 kjørte inn til en 10.-plass, åtte hundredeler bak Jansrud. Det var sterkt av Heming-alpinisten, som står utenfor det norske landslaget.

– Jeg er veldig glad på Henriks vegne. Jeg er dypt imponert over det han har klart i sitt første VM, sa Jansrud om lagkameraten.

(©NTB)