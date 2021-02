NTB Sport

Vinterens suverent beste skihopper ledet etter første omgang og holdt konkurrentene bak seg i finaleomgangen. Dermed kunne han juble for sesongens 11. verdenscupseier.

Det er like mange som Roar Ljøkelsøy klarte i sine velmaktsdager.

Anders Jacobsen tok ti verdenscupseirer i sin karriere. På kvinnesiden har Maren Lundby allerede tatt 30.

– Denne seieren smakte utrolig godt. Bedre enn de fleste andre seirene jeg har tatt. Det satt langt inne å få til et godt resultat her, sa Granerud på et mediemøte etter seieren.

Om å toppe listen foran Ljøkelsøy, sa hoppstjernen:

– Det føles litt rart, egentlig. Men det er veldig kult. Det er en rekord jeg har undret meg litt over at har stått så lenge som den har, med tanke på hvor mange gode skihoppere vi har hatt i Norge.

Johansson-byks

Slovenske Anze Lanisek ble nummer to i Zakopane søndag, mens Robert Johansson tok tredjeplassen.

Granerud fikk til et meget godt førstehopp på 132 meter og ledet halvveis i konkurransen. I finaleomgangen fulgte han opp med 133 meter. Det holdt til seier med 2,9 poengs margin.

Ned til Johansson skilte det 4,3 poeng. Lillehamringen var en av flere norske hoppere som fikk tunge forhold i første omgang, men som hoppet seg kraftig opp i den andre.

Johansson var nummer 20 foran finaleomgangen, men med 142 meter bykset Søre Ål-hopperen opp til pallplass.

Norsk superdag

Marius Lindvik, som ble nummer tre i Zakopane lørdag, landet på 136,5 meter i sitt andre hopp og ble nummer fire. Dermed ble det en formidabel norsk dag i Polen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen gleder seg over at norsk hoppsport er inne i en formidabel periode.

– Nå får endelig østerrikerne kjenne hvordan vi hadde det i mange år. Neida, det er bare helt fantastisk. Når vi har sett andre nasjoner gjøre dette, har det bare vært slitsomt, og vi har grublet oss grønne fordi vi har følt oss parkert. Nå er vi der, og det er et godt utgangspunkt for veien videre, sa han søndag kveld.

Daniel-André Tande fulgte i tillegg opp med sjuendeplass søndag. Kongsberg-gutten var nummer fire etter første omgang, men klarte ikke helt å følge opp i den andre. Hopp på 132,5 og 129,5 meter var samtidig solid.

Johann André Forfang ble nummer 11 i søndagens renn etter å ha landet på 127 og 131,5 meter.

