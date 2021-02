Bayern bekrefter signering av ettertraktet stopper

NTB Sport

Bayern bekrefter den kommende overgangen på sine nettsider. Den vil formelt skje 1. juli. Klubben kjøper Upamecano ved å innfri utkjøpsklausulen i 22-åringens Leipzig-kontrakt.

Franskmannen er i lang tid blitt koblet til en rekke klubber, deriblant Manchester United og Chelsea. Framfor å gå til Premier League blir han værende i tysk fotball.

– Vi er glade for at vi kan hente Dayot Upamecano til Bayern München. Vi er overbevist om at Dayot vil bli en viktig spiller for oss i årene som kommer, sier Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Allerede fredag avslørte Salihamidzic i et intervju at Bayern hadde blitt enig med Upamecano om en overgang. Midtstopperen var opprinnelig bundet til RB Leipzig fram til sommeren 2023.

(©NTB)