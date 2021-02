Arsenal gnistret i målfest mot Leeds – hat trick av Aubameyang

NTB Sport

Det var riktig nok ikke nordmannen som stjal overskriftene etter den solide hjemmekampen. Pierre-Emerick Aubameyang var tilbake i ordentlig spillehumør og scoret tre ganger i løpet av 34 minutter.

– Det var en solid kamp fra oss, selv om det ble litt kaos i andreomgangen. Men alt i alt en bra kamp og en viktig seier, sa Martin Ødegaard til TV 2 etter kampen.

Han ga deretter egen innsats merkelappen «OK».

– Det er en stund siden jeg startet en kamp. Jeg gjør ikke en kjempekamp, men en bra jobb og gjør mye fint for laget. Jeg løper mye og legger ned en god innsats. Sier meg fornøyd med det, sa Ødegaard.

Auba-show

Det første målet, signert nevnte Aubameyang, kom tidlig i kampen og sendte vertene i ledelsen. Spissen fikk ballen fra Granit Xhaka og dro seg inn fra venstresiden. Etter et par overstegsfinter rappet han til ballen, som gikk inn i nærmeste hjørne.

Det ble blåst for straffespark til Arsenal etter en drøy halvtime da Bukayo Saka gikk i bakken i Leeds-feltet, men avgjørelsen ble omgjort av videodommerne. TV-reprisen viste at det var lite kontakt, og at Saka falt lett.

Seks minutter senere skulle han imidlertid få straffespark i en merkelig situasjon. Saka kom foran en noe nølende Illan Meslier da Leeds-keeperen skulle spille ballen ut fra egen boks, slik at Meslier traff Arsenal-spilleren i stedet for ballen.

Aubameyang tok straffesparket og plasserte ballen trygt til venstre i målet.

Effektivt

Arsenal scoret igjen kort tid før pause og sørget for at Leeds fikk en tilnærmet umulig oppgave i annen omgang. Héctor Bellerín satte ballen i mål etter ha blitt frispilt av Dani Ceballos med en frekk tunnel-pasning.

Og under to minutter ut i annen omgang smalt det igjen. Et skuddforsøk fra Emile Smith Rowe ble i stedet et perfekt innlegg til Aubameyang, som bare trengte å sette hodet til ballen for å score hat trick.

Martin Ødegaard markerte seg ikke all verdens i kampen mot et mannsmarkerende Leeds. Pascal Struijk hadde oppgaven med å passe på nordmannen, og det klarte han stort sett bra.

Nevnte Struijk scoret også sitt første Premier League-mål da han reduserte for Leeds etter 57 minutter. Nederlenderen løp fra sin oppasser Saka og headet kontant inn 1-4 fra en corner.

Sjanserikt

Etter en times spill ble Ødegaard frispilt i god posisjon, men avsluttet rett på keeper Meslier. Det viste seg uansett at det var vinket for offside i forkant av nordmannens avslutning.

Den Real Madrid-innleide midtbanespilleren spilte 77 minutter søndag. Tidligere har han fått to innhopp for «The Gunners».

Leeds skapte noe frykt i Arsenal-laget da de reduserte igjen etter 67 minutter. Tyler Roberts slapp ballen perfekt 45 grader ut mot Hélder Costa, som hamret inn 2-4-målet.

Aubameyang var nær å punktere kampen og bli firemålsscorer kvarteret før slutt. Han dundret ballen i krysstanga. Senere avsluttet Saka i stolpen for et Arsenal-lag som bød på mange gode angrep søndag.

Flere mål ble det imidlertid ikke. 4-2 betød at Arsenal tok seg forbi Leeds og til 10.-plass i Premier League.

