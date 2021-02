Vipers snudde marerittstart til klar seier

NTB Sport

Vipers lå under 0-4 og 2-6, men endte 1. omgang med ledelse 16-15. Etter pause hadde sørlendingene full kontroll og kontrollerte inn seieren.

Ragnhild Valle Dahl var Vipers' mest framtredende spiller med elleve mål på 14 skudd, med åtte av scoringene etter pause. Det var nok til at Vipers tok en etterlengtet seier.

For en drøy uke siden var Vipers ubeseiret i mesterligaen i forkant av tre kamper i Ungarn. Med to tap mot FTC Hungaria og ett for Rostov Don der, ble det til slutt flere nedturer for Vipers, som også ble tildelt to nye tap av Det europeiske håndballforbundet (EHF) onsdag.

EHF valgte å utrope vinner i alle kampene som har blitt avlyst av pandemien og la samtlige lag gå til åttedelsfinale.

Dermed ble lørdagens oppgjør i Slovenia kun av akademisk interesse, ettersom det allerede var klart at Vipers ville møte Odense i åttedelsfinalene. Den første utslagsrunden spilles i helgene 6.-7. mars og 13.-14. mars.

