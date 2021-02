Mowinckel beste norske i VM-utforen – stoler fortsatt ikke helt på kneet

NTB Sport

Sveitsiske Corinne Suter tok sitt første VM-gull. Hun vant foran Kira Weidle fra Tyskland og Lara Gut-Behrami, som tok sin andre VM-medalje i Cortina d'Ampezzo.

Suter var 99 hundredeler raskere enn Mowinckel.

– En veldig god følelse. Man vet at det man har gjort i det siste har funket. Jeg føler meg litt sterkere i hodet og har mer overskudd nå enn jeg har hatt i det siste. Men dagen i dag er absolutt noe jeg tar med meg videre, sa Mowinckel til NTB.

Skylder ikke på kneet

Det har vært flere steg i riktig retning for Mowinckel etter comebacket fra korsbåndsskadene. Fortsatt stoler hun ikke hundre prosent på kneet, men det er bedring å spore. I super-G-rennet endte hun på 12.-plass torsdag.

– Absolutt mer og mer. Det er kanskje mer at jo mindre du tenker over det, jo bedre er det. Sånn sett er det litt igjen, men vi er absolutt nærme å bli helt trygg igjen.

– Men jeg skal ikke skylde på kneet mitt her nå, men kjøringen. Det er en deilig forandring, la hun til.

Med startnummer seks åpnet Kajsa Vickhoff Lie sterkt og hadde grønne tider i toppen. 22-åringen fikk det tyngre nedover OL-traseen fra 1956. Løpet hennes holdt til slutt til 16.-plass, 1,43 sekunder bak Gut-Behrami.

– Ikke megaskuffet

– Det er ikke verdens ende. I dag måtte man risikere for å være topp tre. Jeg risikerte litt for mye og klarte ikke å henge med. Da gikk tida fort, sa Lie til NTB.

– Jeg er ikke megaskuffet. Jeg har jo forhåpninger, men jeg vil bare kjørte raskt på ski. Jeg er mest skuffet over at jeg ikke klarte å være med i kroppsspråket fram og sitte i hockey og jage den linjen jeg hadde bestemt meg for, sa hun.

Lie har slitt mer i utfor enn i super-G denne sesongen. En fjerdeplass i verdenscupen er hennes beste plassering, ellers har det blitt tosifret tall for bæringen på resultatlista.

Mandag er det superkombinasjon for Mowinckel og Lie før mesterskapet er over for deres del.

