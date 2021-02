Jansrud om «kjedelig» utforløype: – Ikke komfortabel

NTB Sport

Fredag sa det norske håpet til NRK at utforløypa i Italia var den verste han noen gang hadde kjørt. Etter lørdagens trening forklarte han egne uttalelser til NTB.

– Da jeg ble sitert av NRK på at det var den verste utforløypa jeg har kjørt, mente jeg den kjedeligste. Ikke den verste fordi den var vanskelig eller ille, men traseen er ikke sånn jeg ville skapt en VM-trasé i dette fjellet. Det endrer seg ikke, sa VM-håpet.

Han ga videre arrangøren honnør for å ha tatt noen grep. Blant annet ble det flyttet på noen porter for å få opp farten.

– Jeg synes at de endringene de har gjort til i dag, gjør at det flyter bedre, man har høyere hastighet og ting er ganske OK. Fine endringer, sa Jansrud.

Outsider

Om endringene gjør ham mer positiv foran søndagens renn, vil han ikke ubetinget være med på.

– Både og. Jeg har en del å jobbe med, sa Jansrud.

Jansrud hadde den 24. beste tiden i den siste treningsomgangen før søndagens renn. 35-åringen var 1,52 sekunder bak italienske Dominik Paris. Jansrud erkjenner at han har trøbbel med traseen.

– Jeg har på følelsen at det er partier jeg kan løse bedre, og så er det partier jeg ikke får til i det hele tatt hvor jeg rett og slett har utfordringer. Jeg er ikke helt komfortabel som det er nå. Men sånn er det. Det kommer en dag i morgen med andre typer nerver, så jeg får prøve å løse det da, sa mannen som vant VM-gull i samme disiplin for to år siden.

– Ser man på tidene nå, må jeg finne meg i å være outsider. Det var jeg for så vidt i Åre òg, så alt kan skje.

– Flyter mer

Norges andre representant i VM-utforen søndag er Henrik Røa. 25-åringen er også positiv til endringene som er gjort.

– Jeg synes endringene som er gjort, er riktig. Det flyter mer. Det er litt mer utfor. Det var utfordring i går og interessant, men det flyter generelt bedre i dag. Det er fortsatt veldig trygt. Det er ikke noe farlig, sånn sett, sa han.

Røavar tre hundredeler bak Jansrud.

– Jeg prøvde å skru det opp litt, og det responderte veldig fint. Jeg tar med meg en god følelse til morgendagen.

