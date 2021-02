Haaland revansjerte seg etter kontroversiell utligning: – Soleklart frispark

NTB Sport

Med bare én seier på sine fem siste kamper hadde Borussia Dortmund håp om å komme tilbake på vinnersporet mot Hoffenheim i Bundesliga.

Det så bra ut etter at Jadon Sancho ga laget ledelsen i det 24. minuttet da Haaland var involvert i Dortmunds ledermål. Men i etterkant gikk det meste galt for hjemmelaget.

Etter en halvtime var Dortmund på vei gjennom da Haaland ble dratt ned av Kevin Vogt. Istedenfor at det ble rødt kort til Vogt og et frispark i farlig posisjon for Dortmund, scoret Hoffenheim ved Munas Dabbur i det påfølgende angrepet. VAR grep ikke inn, og dermed ble målet stående.

– Jeg mener det er et soleklart frispark, og hadde jeg gjort det med en annen midt på banen, så hadde det vært et soleklart gult kort og frispark. Så jeg fatter ikke hvordan det ikke blir det der, sa Haaland til Viaplay etter kampen.

Ihlas Bebou sendte Hoffenheim i ledelsen like etter hvilen, og Haaland fikk nok en dommeravgjørelse mot seg da scoringen hans etter en snau time ble annullert for offside etter videodømming.

Men til slutt fikk Haaland sin revansj da han utnyttet en pasningsfeil hos Hoffenheim i det 81. minutt. Nordmannen fosset gjennom forsvaret og sikret 2-2 for Dortmund.

Selv om han sikret ett poeng, var Haaland selvkritisk etter kampen.

– Scorer jeg på den sjansen jeg hadde i førsteomgangen, så hadde vi vunnet. Så det starter først og fremst med meg.

Slapp med skrekken

For Haaland fikk en kjempesjanse etter bare ti minutter da han var alene med keeper og skjøt rett på Hoffenheims sisteskanse Oliver Baumann. Det samme skulle Hoffenheims Bebou gjøre ved to anledninger før pause.

Etter 18 minutter utnyttet han at Manuel Akanji feilberegnet en pasning i bakrom, men den sveitsiske midtstopperen fikk akkurat rettet det opp igjen da han taklet Bebou i skuddøyeblikket og forstyrret spissen nok til at skuddet gikk rett på keeper.

Fem minutter senere fikk han sjansen alene med keeper igjen, men denne gangen skjøt han uhindret utenfor.

Istedenfor kunne Dortmund kontre og sette inn 1-0 ved Sancho. Den engelske lynvingen ga en leksjon i hvordan man avslutter én mot én da han sikkert satte ballen forbi Baumann.

Sebastian Rudy hisset på seg Dortmund-spillerne da han sparket ned Thomas Delaney og fikk gult kort etter 27 minutter, og få minutter senere sto Rudy for målgivende til 1-1-scoringen.

Endelig

Vondt skulle bli til verre for Dortmund like etter hvilen da Bebou endelig fikk uttelling. En dødball ble slått hardt inn foran mål der togoleseren fikk kranglet inn 2-1-ledelse.

Haaland jublet ikke engang da han scoret målet som til slutt ble annullert etter en snau time, men kunne slippe jubelen løs da han banket inn 2-2 like før slutt.

Hoffenheims spillere var rasende ettersom målscorer Dabbur lå nede med skade før målet, men bortelaget spilte selv videre da de spilte vekk ballen til Haaland.

Onsdag venter Sevilla i åttedelsfinalen i mesterligaen. Der håper Haaland endelig å innkassere en seier.

– Vi må begynne å vinne kamper. Det er så jævlig kjedelig å ikke vinne kamper, så jeg håper vi kan vinne mot Sevilla.

