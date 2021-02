Atlético tilbake på vinnersporet – Messi svarte med måldobbel

NTB Sport

Etter å ha spilt uavgjort mot Celta sist, kom Atlético tilbake på seierssporet med 2-1-seier over Granada. Hovedstadslaget har ikke tapt på de ti siste kampene og økte lørdag avstanden til byrivalen Real Madrid til åtte poeng.

Barcelona er like langt bak etter sin tolvte strake kamp uten nederlag.

Mot Granada utnyttet Atlético et spillemessig overtak til å gjøre 1-0 ved Marcos Llorente etter 62 minutter. Yangel Herrera kvitterte tre minutter senere, men Atlético hadde mer på lager.

73 minutter var spilt da Ángel Correa skjøt fra kanten av 16-meteren. Ballen gikk via et Granada-bein, og dermed var keeper utspilt. 2-1 sto seg kampen ut.

For Barcelona spilte både Francisco Trincão og Ilaix Moriba sine første seriekamper fra start, og de to debutantene skulle markere seg etter 28 minutter hjemme mot Alavés. Etter et innlegg fra Oscar Mingueza havnet ballen hos Moriba, som spilte den bak i feltet til Trincão. Han satte den kontant i mål fra elleve meter.

Lionel Messi økte ledelsen til 2-0 like før pause. I kjent stil dro Barcelona-kapteinen seg inn i banen og forbi en spiller før han hamret ballen inn via nærmeste stolpe.

Alavés reduserte ved Luis Rioja etter 56 minutters spill, men derfra og ut var det liten tvil om hvor seieren skulle havne. Trincão ble servert av Messi og scoret sitt andre mål i kampen etter 73 minutter.

Ett minutt og 20 sekunder senere var det Messis tur, nok en gang på et langskudd. Argentineren hamret inn 4-1-målet og ble dermed også tomålsscorer.

Alavés var på hæla og slapp inn sitt tredje mål på seks minutter da Junior Firpo også tegnet seg på scoringslista. Dermed vant vertene hele 5-1.

(©NTB)