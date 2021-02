NTB Sport

Det opplyser Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) lørdag.

Arrangementet i Holmenkollen var terminfestet til perioden 15. til 21. mars, men tidligere denne uken ble det klart at norske myndigheter ikke åpner for karanteneunntak for utenlandske idrettsutøvere.

Dermed var det klart at de planlagte rennene i Oslo samt en rekke andre verdenscuparrangementer ikke kunne avvikles på norsk jord.

Nå har man altså funnet en reservearena for verdenscupfinalen i skiskyting.

