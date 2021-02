Spydkasteren Sigrid Borge går glipp av OL

NTB Sport

Borge har kastet 63,28 meter og er blitt nevnt som en mulig medaljekandidat i OL.

Hun gikk også glipp av VM i 2019 med en skade i albuen. Denne gangen er det kneet som er skadd, og 25-åringen står overfor en rekonvalesensfase på fire til seks måneder.

– Skaden oppsto helt uprovosert, i etter kant av at jeg hadde jogget og tøyd, sier Borge.

– Vi trodde først det bare dreide seg om en overbelastning, siden jeg ikke hadde gjort noe for å fremprovosere det. Men jeg tok MR av kneet og fikk svar på bildene onsdag. Da viste det seg at en bruskbit på over to centimeter var løsnet og fløt rundt i kneet, sier Tjalve-utøveren.

