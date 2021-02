Skisportens koronaregnskap: 32 smittetilfeller siden november

NTB Sport

I verdenscupene Det internasjonale skiforbundet (FIS) arrangerer i hopp, kombinert, langrenn og alpint, er det registrert 32 positive tilfeller siden november, opplyser Røste, som sitter i FIS' koronakomité.

Dette er tall fra 13 land på 66 ulike destinasjonene hvor verdenscupen har vært arrangert så langt.

– Det er viktig for meg å presisere at jeg forstår at dette er en vanskelig og veldig krevende situasjon, men om du spør om vi kunne arrangert renn i Norge på en forsvarlig måte så er svaret på det ja, og det har vi selvfølgelig formidlet, sier Røste til NTB.

Torsdag kom nyheten om at det blir masseavlysninger av verdenscuprenn i Norge i mars. Kulturminister Abid Raja (V) varslet at det ikke vil bli gitt karanteneunntak de neste ukene.

– Har ivaretatt liv og helse

Røste forteller at de har hatt to hovedmål foran planleggingen av denne sesongen. Det ene er å ivareta liv og helse til alle involverte i verdenscupen, og det andre er å ha så strenge og gode protokoller at de kunne bringe verdenscupsirkuset inn i VM på en kontrollert måte.

– Når vi nå er i gang med VM i alpint og VM i Oberstdorf er nært forestående, må jeg si at de to målene har vi klart å ivareta på en god måte. Det var jo det som var utgangspunktet for at vi søkte om å arrangere verdenscuprenn i Norge med den gode erfaringen vi har opparbeidet oss, fra de rennene som da er arrangert nå, sier Røste.

Trygge og gode rammer

– Det er flere grunner til at vi mener vi kunne gjennomført dette på en trygg og god måte. Gjennom de arrangementene vi har gjennomført i Norge, selv om de har vært nasjonale renn så har vi skaffet oss betydelig erfaring på hvordan vi skal gjennomføre det. Også tør jeg og å påstå at vi har vi de strengeste smitteprotokollene i hele verdenscup-sirkuset, sier Røste.

Røste understreker at de aldri ville ha invitert til verdenscup i Norge hvis de ikke var sikre på at de kunne arrangere innenfor trygge og gode rammer.

– Det viste vi jo når vi valgte å utsette og avlyse de rennene som skulle vært på Lillehammer i desember. Da var vi ikke klare og vi hadde ikke den erfaringen som vi nå har opparbeidet oss.

