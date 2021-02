Røthes pappa-plan står ved lag: Håper på fødsel på overtid

NTB Sport

Røthe ble verdensmester på 30 kilometer med skibytte og stafett under VM for to år siden.

Årets verdensmesterskap avsluttes søndag 7. mars med femmila. – Det blir nok å ha telefonen på hele døgnet og titte om det er noen ubesvarte anrop fra hjemmebane, sier Røthe til NTB om sine rutiner i Oberstdorf.

– Først og fremst så håper jeg å få med meg VM og så komme hjem og oppleve fødselen. Hvis det viser seg at det blir fødsel før (VM er over), så blir det eventuelt å få det med seg på andre måter, sier Røthe.

Digitale plattformer gir mulighet for å være med fra distanse.

– I hovedsak håper jeg å få med meg fødselen når jeg er hjemme fra mesterskapet. Men vi får legge en god plan B også hvis det blir aktuelt å planlegge annerledes.

Samboeren Siv Emilie Løvvold skal føde for første gang, og det er ikke uvanlig at man går over terminen. Skjer det, rekker Røthe trolig å være med etter hjemkomst fra VM.

– Det er det vi krysser fingrene for begge to, sier Røthe.

Første VM-konkurransen går 25. februar.

