NHL-spillerne bures inne med nye koronaregler

35 NHL-kamper er blitt utsatt på grunn av koronasmitte så langt i årets sesong, og flere lag har måttet gå i isolasjon på grunn av smitte. Nå blir reglene enda strengere.

Protokollen som gjelder under bortereiser skal nå også gjelde på hjemmebane. Det betyr at spillere, ledere og annet personell bare får forlate hjemmet for ishockeyrelaterte aktiviteter, eller andre viktige årsaker.

NHL kommer også med en sterk anbefaling om at også familiemedlemmer må begrense sin aktivitet utenfor hjemmet.

Mats Zuccarello er Norges eneste NHL-stjerne, han er for tiden langtidsskadd. Klubben hans, Minnesota Wild, er for tiden i koronaisolasjon.

