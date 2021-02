Kritisert OL-sjef trakk seg: – Jeg skapte mye kaos

NTB Sport

Avgangen til 83 år gamle Mori ble meldt allerede torsdag, men er nå formelt klar.

Den tidligere fotballspilleren Saburo Kawabuchi (84) er blitt nevnt som en mulig arvtaker. Også OL-ministeren Seiko Hashimoto er blant navnene som nevnes. Hun er en av kun to kvinner i den japanske regjeringen.

Uttalelsene som ble Moris bane, kom i et digitalt møte i arrangørkomiteen onsdag i forrige uke. Der kritiserte Mori planen om å øke antall kvinnelige styremedlemmer til 40 prosent.

Langt bak i likestillingsarbeidet

– Styremøter med mange kvinner tar mer tid. Kvinner er konkurransemennesker. Når en hever hånden for å snakke, føler andre tydeligvis at de også må gjøre det. Så alle snakker, sa Mori.

Moris uttalelse satte nytt søkelys på Japan som et av landene i den vestlige verden som ligger langt tilbake i likestillingsarbeidet. Landet ligger på 121. plass på World Economic Forums likestillingsbarometer, som omfatter 153 land, skriver AP.

Grunnleggeren av likestillingsorganisasjonen Voice Up i Japan, Kazuna Yamamoto, sier at de er glade for at det ble endringer etter kommentarene.

– Det viser at de lytter til oss og at de tar inn over seg det vi sier, sier Yamamoto.

Hun understreker at det ikke holder at Mori trekker seg, men at det må en tydelig og langsiktig kulturendring til.

Måtte gi etter for presset

– Det handler om hva som skjer i morgen og dagene som kommer. Det avhenger av hvem de velger og hvorfor de velger den personen, sier Yamamoto.

Mori beklaget sine uttalelser, men nektet først å gå av som leder av Tokyos OL-komité. Men presset fra sponsorer og vanlige folk ble for stort. Over 150.000 undertegnet et opprop med krav om at den tidligere statsministeren måtte forlate stillingen sin.

– Mine upassende kommentarer skapte mye kaos, sa Mori fredag.

OL åpner etter planen i Tokyo 23. juli.

