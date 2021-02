Jansrud: – Vi kunne låst ned hele Kvitfjell som en boble

NTB Sport

I går fikk vinteridretten «nei» fra regjeringen om å avholde verdenscuprenn i Norge i mars. Det går ut over favorittrennet til Kjetil Jansrud.

– Det er jo kjipt da, sier han til NTB.

Han sier at det blekner litt i forhold til hvordan koronasituasjonen er i verden, men at det isolert sett er kjipt.

– Vi har hatt veldig få tilfeller av korona i verdenscupen, og de utøverne som har fått det, har fått det i en hjemmesituasjon, sier Jansrud.

Jansruds bobleidé

Han lanserer en idé om hvordan rennet kunne ha blitt gjennomført:

– Vi kunne jo ha reist til Kvitfjell, låst ned hele Kvitfjell som en boble, og vært ute av karantene når rennet starter.

Jansrud er klar på at selv om de synes det er kjipt, skjønner han at de ikke vil gjøre forskjell på tvers av vintersporten, og at man bare må respektere det.

Kvitfjell er Jansruds hjemme- og favorittbakke, og det er der han har vunnet majoriteten av sine verdenscuprenn.

Selv om han skjønner avgjørelsen, sier han at alpinsirkuset har klart seg bra under pandemien.

– Jeg synes vi har bevist at vi både kan arrangere og håndtere situasjonen vi er i, sier han.

Går glipp av debuten

Henrik Røa vill ha fått sin verdenscupdebut på norsk jord på Kvitfjell. Han synes også det er trist å miste noe han så fram til.

– Selvfølgelig er det å kjøre verdenscup på norsk noe spesielt, og det er en bakke jeg kjenner bra og noe jeg så fram til, sier Røa.

(©NTB)