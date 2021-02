IBU skuffet over norsk avlysning – legger likevel opp til Kollenfest i årene framover

NTB Sport

Det norske skiskytterforbundet varslet torsdag at regjeringens signaler om karantenebestemmelser gjør at rennene i Holmenkollen i mars avlyses. Det samme skjedde i fjor vår, da pandemien nettopp hadde rammet Norge og verden.

– Vi har vært i veldig tett kontakt med arrangøren og det nasjonale forbundet de siste dagene, og vi forstår den politiske utviklingen i Norge. Vi er skuffet over at våre utøvere for andre år på rad ikke kan konkurrere i Holmenkollen, men forstår myndighetenes avgjørelse, skriver IBU i en uttalelse.

Forbundet jobber nå med å finne en løsning for årets verdenscupavslutning. Holmenkollen står fortsatt som arrangør for verdenscupavslutningen i årene framover.

IBU har sendt ut kalender for sesongene fra 2022 til 2026. Der er Kollen avsluttende konkurranse i samtlige sesonger med unntak av 2023-24-sesongen, som avsluttes i USA og Canada etter rennene i Holmenkollen i månedsskiftet februar-mars.

– Utfordringene våre er velkjente, men vi har vist det siste året, og særlig denne sesongen, at vi kan overvinne dem hvis vi jobber sammen. Tross situasjonen vi er i har skiskyting mye å se fram mot, sier IBU-president Olle Dahlin.

