Hjemmehåpet Kyrgios hodestups ut av Australian Open

NTB Sport

Kyrgios er en av tennissportens mest frittalende utøvere, og viste seg fra sin beste side i de to første settene av fredagens kamp. Australieren fikk en perfekt start på hjemmebane, og danset og showet for hjemmefansen.

25-åringen vant 6-4 i begge de to første settene og så ut til å gå mot en grei seier i perlehumør. Men det snudde fort da Thiem kjempet seg tilbake og vant de neste settene 6-3, 6-4, 6-4. Det sendte Thiem videre og Kyrgios rett ut av turneringen.

– Kampen viste meg at det aldri er et alternativ å gi opp. Man har alltid en mulighet. I dag var jeg så nærme et tap, sa Thiem.

Kyrgios hadde flere muligheter til å bryte Thiems serve i det tredje settet, uten å lykkes.

– Jeg måtte godta tapet allerede der og da, sa australieren etter kampen.

(©NTB)