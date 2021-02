Magnus Carlsen knuste Vachier-Lagrave første dag av semifinalen

NTB Sport

Akkurat som i kvartfinalen mot Daniil Dubov vant Carlsen begge sine partier med hvite brikker og spilte remis med svart. Fredag skal han prøve å unngå en gjentakelse av onsdagen, da han fikk bank av Dubov i hurtigsjakk før han til slutt avgjorde i armageddon.

– Da gikk det veldig skjevt fra start, og jeg falt litt sammen etter et dårlig trekk. Jeg skal ikke tenke på at det har gått dårlig tidligere, men starte på nytt, sa han til TV 2.

Heller ikke torsdag gikk det bare på skinner for Carlsen, som flere ganger skar grimaser etter trekk han ikke var fornøyd med. I det tredje og siste partiet virket han helt oppgitt da han skuslet bort en vinnende stilling, men han samlet seg og spilte seg til et nytt overtak som han omsatte i seier etter 50 trekk.

– Når man overser matt i to trekk så blir man ikke veldig fornøyd, sa Carlsen til TV 2 og fortalte at han så hva han burde gjort med en gang han hadde flyttet.

– Heldigvis raknet det for ham. Han burde greid remis i den stillingen, sa han til chess24.

Carlsen vil være finaleklar i turneringen om han greier minst uavgjort fredag. Vachier-Lagrave må vinne for å tvinge fram omspill.

Ser dumt ut

I første parti brukte Carlsen med sine hvite brikker innledningsvis lang tid på trekkene sine og kom betraktelig bak på klokka, mens Vachier-Lagrave spilte hurtig. Etter hvert viste det seg at Carlsen hadde brukt betenkningstiden godt, for han fikk et klart overtak på brettet.

Det omsatte han ubønnhørlig i seier etter 36 trekk. Partiet varte litt over en halv time.

– Han spilte litt overflatisk. Det ser dumt ut å ha all tiden igjen og så stå strategisk til tap, sa Carlsen kritisk om motstanderen.

Vachier-Lagrave gjorde et godt forsøk på å slå tilbake med hvite brikker i det neste partiet og skapte problemer for Carlsen, som igjen måtte bruke mye tid på trekkene. Carlsen kom langt bak på klokka og i en vrien situasjon på brettet, men franskmannen greide ikke å ta vare på overtaket. Carlsen utlignet stillingen og sto etter hvert sterkere enn motstanderen. Han øynet til og med seier en liten stund, men et svakt trekk spolerte den muligheten, og det ble remis etter 72 trekk.

Fortjente å vinne

I det tredje partiet spilte Carlsen seg til et stort overtak og var i ferd med å sette Vachier-Lagrave sjakk matt da han gjorde en stygg feil som tok bort nesten hele overtaket. Han lente seg oppgitt tilbake i stolen, slo ut med armene og lo av seg selv.

Partiet så ut til å gå mot remis, men Vachier-Lagrave tillot Carlsen å spille seg til et nytt stort overtak som ga ham seieren både i partiet og totalt første dag.

– Magnus var best og fortjente å vinne i dag, sa Vachier-Lagrave til chess24.

