Mørk må vente til fredag med skadesvar

NTB Sport

Det var i Champions League-kampen mot Rostov Don hun ikke kunne fullføre og satt gråtende på reservebenken etter sluttsignalet.

– Nora skal ha MR (magnetrøntgen) i morgen (fredag). Så får vi se, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NTB fra Budapest torsdag.

Samme mann uttalte onsdag at han håpet at skaden ikke var alvorlig og at kneet virket "stabilt".

Lang historie

Mørk har en lang historie med knetrøbbel og vært gjennom ti operasjoner opp gjennom årene. Det har gitt henne flere lange opphold fra topphåndballen.

Er det snakk om et nytt skadd fremre korsbånd, vil det bety en ny rekonvalesensperiode på opp til ett år for Mørk.

Vipers var ubeseiret i mesterligaen da laget kom til Ungarn før helgen, men har der tapt to ganger for FTC Hungaria og så en gang for Rostov Don. I tillegg ble laget av EHF onsdag dømt til taper av to avlyste kamper og til vinner av en. Fem tap og en seier i mesterligakamper i løpet av fem dager må være unikt.

Avgjørelse

EHFs avgjørelse om å utrope vinner i alle de avlyste kampene og la samtlige lag gå til åttedelsfinale, gjør at tapene ikke svir så mye som de ellers kunne gjort. Vipers ender på 5.-plass i sin gruppe og møter fireren i den andre i cupspillet.

Landslaget skal etter planen spille OL-kvalifisering i Montenegro i andre halvdel av mars. OL spilles i juli og august.

(©NTB)