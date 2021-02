Luis Suárez er ikke ferdigscoret helt enda

NTB Sport

Luis Suárez er La Ligas toppscorer med hele 16 mål denne sesongen, det er tre mål mer enn toppscorer i Barcelona, Lionel Messi.

Atlético-trener Diego Simeone sier at Suárez har blitt en viktig spiller for hans mannskap.

– Han er en viktig spiller som er på sitt beste inne i 16-meteren, og vi prøver å hjelpe han med hvordan vi setter opp laget, sier den karismatiske treneren.

Etter at Barcelona-trener Ronald Koeman mente at Suárez var unødvendig last for laget, har uruguayaneren hatt enda en person å overbevise. Den gamle Liverpool- og Ajax-spilleren har vært nødt til å vise gang på gang at folk tar feil av fotballferdighetene hans, da det ofte stilles spørsmål til om han fortsatt kan bidra i et lag.

Atlético leder La Liga fem poeng foran byrival Real Madrid. De rød- og hvitstripete har også to kamper til gode på Zinedine Zidanes mannskap.

