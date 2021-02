Lie med karrierebeste i VM: – Litt kjipt

NTB Sport

Etter tre dager med venting på grunn av været kunne utøverne endelig ta fatt på alpin-VM i et solrikt og skyfritt Cortina d'Ampezzo.

Lara Gut-Behrami har vært den store formkjøreren i fartsdisiplinene og var den klare favoritten. Det var likevel den sveitsiske veteranens første gull i VM-sammenheng. Hun har tre sølv og to bronse fra tidligere.

Gut-Behrami var raskest fra toppen og midtveis, men hadde ingen pangavslutning og noterte 1.25,51. Hun var 34/100 foran lagvenninnen Corrine Suter.

Regjerende mester Mikaela Shiffrin fra USA hadde en stor feil midtveis og fikk ødelagt løpet sitt. Hun klarte likevel bronsen og var 0,47 sekunder bak.

- Litt kjipt

Kajsa Vickhoff Lie tok sin første pallplass i utfor i Garmisch-Partenkirchen forrige helg. Hun var frisk fra start, men tapte litt midtveis. I den nederste delen var bare Suter raskere enn Bærum-alpinisten som endte 0,65 sekunder bak vinneren i mål. Hun var 18/100 sekund unna pallen.

– Hadde det vært et verdenscuprenn, hadde jeg vært ganske fornøyd. Men det er VM, så det er bare de tre øverste plassene som gjelder. Akkurat nå er de 18 hundredelene litt kjipt, sa Lie til NTB.

Lies beste VM-plassering før torsdagen var en sjuendeplass i kombinasjonen i Åre for to år siden. I super-G har Lie etablert seg i toppen i det siste. Det gir mersmak for 22-åringen, som i en ny oppsummering av løpet justerte seg litt.

– Jeg skal si meg fornøyd med denne. Kjøringsmessig er jeg fornøyd. Jeg prøver å gi gass og kjører greit på ski noen steder. Jeg tar med meg det positive. Og så er det kult å kjenne at man er der oppe og kjemper, sa hun.

Midt på treet

Ragnhild Mowinckel leverte en god super-G. Hun tapte litt hele veien til Gut-Behrami og endte 1,23 sekunder bak vinneren i mål.

– Det var midt på treet. Det er et steg i riktig retning i form at man tør å gi litt mer gass. Man tør å stå litt mer i det, men det ble litt mye feil som baller på seg. Jeg går for spisst inn og starter svingen for tidlig, og det må man betale for. Men det er noe man kan bygge videre på, sa Mowinckel til NTB.

Mowinckel endte på 12.-plass i sin 17. VM-start i sitt femte verdensmesterskap.

