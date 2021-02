Storhamar fikk juling i «hjemmekamp» i Romania

NTB Sport

Baia Mare scoret kampens tre første mål og ledet hele veien på vei mot 40-27-seier. Allerede ved pause hadde laget åtte måls ledelse.

Emilie Hovden scoret sju mål for Storhamar, Tonje Enkerud seks. Maja Jakobsen og Guro Nestaker, som før kampen var nummer to og tre på scoringslista i gruppespillet (bak Kastamonu-spiller Amanda Kurtovic) scoret henholdsvis to mål på fem avslutninger og fire mål på 11 avslutninger.

Storhamar var på papiret hjemmelag i onsdagens kamp, men den ble på grunn av norske innreiseregler spilt i motstanderens arena i Romania. Koronatiltakene har ført til at Storhamar må spille fem av seks kamper i gruppespillet på bortebane.

Før onsdagens kamp hadde russiske Astrakhanotsjka, Baia Mare og Storhamar fire poeng hver, men Baia Mare hadde en kamp mindre spilt enn de to andre. Astrakhanotsjka ble onsdag tilkjent seier i den utsatte kampen mot Bietigheim og er også oppe i seks poeng.

For å gå videre må Storhamar vinne borte mot Astrakhanotsjka 20. februar.

(©NTB)