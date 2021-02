Sjeldent Walker-mål da Manchester City satte seiersrekord

NTB Sport

Det var lagets 15. seier på rad i ulike turneringer. Intet lag i Englands øverste divisjon har tidligere radet opp en slik seiersrekke.

Walker scoret sitt første FA-cupmål på over ti år da hans innlegg i det 30. minutt gikk rett i mål. Ferrán Torres kastet seg og prøvde å styre ballen ved nærmeste stolpe, men traff ikke. Det lurte keeper Freddie Woodman, og ballen forsvant rett i mål.

– Det var et innlegg, men vi fortjente litt hell slik vi spiller, sa Walker til BT Sport. Sist han scoret i FA-cupen var for Aston Villa i januar 2011.

Raheem Sterling og Gabriel Jesus scoret også da serielederen og ligacupfinalisten tok seg til kvartfinale i FA-cupen. Neste uke spiller laget også åttedelsfinale i mesterligaen.

Stolte av rekorden

– Seiersrekken er et budskap til oss selv. Å vinne er det viktigste. Vi kan ikke benekte at vi er glade og stolte over å ha slått den gamle rekorden. Rekorder er til for å slås, men det er ikke enkelt i moderne fotball å vinne 15 ganger på rad, sa manager Pep Guardiola, som også rundet 200 seirer som City-sjef.

– Det er et stort tall, men jeg håper det er starten på mange flere.

Kampen var spennende i en omgang. Walkers scoring var alt som skilte lagene ved pause, og Swansea hadde skapt noen gode sjanser som ga håp om å gi Premier League-lederne kamp om kvartfinalebilletten.

Det håpet ble slukket raskt i 2. omgang med sløvt spill av hjemmelaget. Først ble Sterling spilt gjennom av Rodri da forsvarsrekka til Swansea var utilgivelig skjev og gjorde det enkelt å unngå offside. Alene med keeper scoret spissen enkelt.

Avgjort

I det 50. minutt prøvde Swansea å spille seg ut av forsvar og mistet ballen rett utenfor egen 16-meter. Ilkay Gündogans innlegg ble nikket inn foran mål av Bernardo Silva. Gabriel Jesus sto for en lekker vending som tryllet bort stopperen Joel Latibeaudiere før han banket ballen i mål.

Med 3-0 var kampen avgjort, og begge lag gjorde mange bytter med tanke på kommende seriekamper.

Swansea fikk et trøstemål da innbytter Morgan Whittaker overlistet Zack Steffen i det 77. minutt.

