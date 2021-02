Mulig forlenget tysk nedstengning: VM-planlegging går som planlagt

NTB Sport

Tysklands regjering ønsker å videreføre de strenge koronatiltakene fram til 14. mars, ifølge et avtaleutkast.

Nyhetsbyråene AFP og Reuters siterer onsdag fra regjeringens utkast før statsminister Angela Merkel skal i samtaler med regjeringssjefene i landets 16 delstater om nedstengingen.

– Dette spiller ikke inn på planleggingen av VM. Den fortsetter som oppsatt, sier mediekoordinator i ski-VM, Miriam Frietsch, til NTB.

Strikt

Oberstdorf har vært delvis nedstengt en god stund, og det blir trolig slik også i VM-perioden 24. februar til 7. mars.

VM vil foregå under et svært strengt smittevernregime. Utøvere, ledere, funksjonærer, frivillige og journalister må vise en negativt virustest for å komme inn i VM-området. Alle involverte skal avgi koronatest hver fjerde til sjette dag.

Alle som oppholder seg inne på VM-området, må bære ansiktsmaske. Utøverne slipper å ha den på under selve konkurransene. Alle oppfordres til å holde halvannen meters avstand til nærmeste person. Den som kjenner seg det minste syk, må holde seg borte.

Risikerer utsendelse

Det er også innført et digitalt selvmeldingsskjema for helse for alle som har en rolle i VM. Dette skal fylles ut hver morgen.

Brudd på smittevernreglene kan føre til at man utestenges fra VM og sendes ut av Tyskland.

Oberstdorf arrangerer VM i nordiske grener for tredje gang etter å ha vært vert også i 1987 og 2005.

